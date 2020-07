Geen verrassing: werkloosheid ligt pak hoger dan jaar geleden

In juni is het aantal werkzoekenden in Vlaanderen licht gedaald tegenover de voorgaande maand. Maar in vergelijking met een jaar geleden is er wel een forse toename, zo melden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de VDAB. De coronacrisis toont duidelijk haar impact, klinkt het. In Brussel is er op jaarbasis nog een lichte daling, meldt arbeidsbemiddelaar Actiris, al is er een forse toename bij de jongeren.

Het gaat om 195.680 werkzoekenden of ongeveer 2.600 minder dan de ruim 198.000 in mei. Ook tussen april en mei was er een lichte daling van de maandcijfers. Maar in juni 2019 ging het maar om 175.068 werkzoekenden, waardoor er op jaarbasis een stijging van 11,8 procent is. De werkloosheidsgraad klokt af op 6,34 procent, tegenover 6,43 procent in mei, maar het is te vroeg om daar conclusies uit te trekken, klinkt het.

De stijging tegenover vorig jaar is het grootst bij de 25- tot 40-jarigen: +16,1 procent. Bij de middengeschoolden (diploma secundair) is dat plus 15,8 procent, bij de hooggeschoolden plus 15,5 procent.

Corona

De coronacrisis toont duidelijk haar impact op de arbeidsmarkt, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. “Er zijn voorzichtig positieve signalen. De economie is intussen weer zo goed als volledig op gang gekomen. Dat zal ook zijn effect hebben op de arbeidsmarkt. Maar het blijft van belang om de komende periode alle parameters nauwkeurig op te volgen en heel gericht werkzoekenden te begeleiden, op te leiden en toe te leiden naar duurzaam werk.”

In Brussel is er tot nu toe sprake van een beperkte impact van de coronacrisis. Eind juni waren er 85.401 werkzoekenden, of een daling op 12 maanden met 204 (-0,2%). Dat geeft een werkloosheidsgraad van 15,2 procent.

Bij de jongerenwerkloosheid (de -25-jarigen) is er wel een stijging in de hoofdstad: +13,5 procent tot 8.133. “Het aantal Brusselse jongeren dat zich voor de eerste keer kwam inschrijven na hun studies steeg met 43,6 procent. Tijdens deze door het coronavirus overheerste periode daalde de economische activiteit sterk en zijn er dus minder kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.”

Ook werkloosheid in eurozone loopt verder op

Ook in de eurozone is de werkloosheid in mei verder gestegen, vanwege de negatieve effecten op de economie en arbeidsmarkt door de coronacrisis. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid die maand uit op 7,4 procent tegen 7,3 procent in april.

Volgens Eurostat waren in het eurogebied van negentien landen meer dan 12 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 6,7 procent. Dat komt neer op ruim 14 miljoen werklozen. Voor België staat een werkloosheidsgraad van 5,5 procent in de tabellen, of 281.000 werklozen.

Voorts waren in mei in de eurozone ruim 2,2 miljoen jongeren werkloos. Dat betekent dat van alle jongeren onder 25 jaar in de eurozone 16 procent zonder werk zat.