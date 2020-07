Exact twee jaar geleden: 9,94 magische seconden, de beste Belgische counter ooit

Exact twee jaar geleden: 94e minuut in België - Japan in de achtste finales van het WK in Rusland. 9,94 seconden, zoveel tijd hadden onze Rode Duivels nodig voor de beste counter in de Belgische voetbalgeschiedenis. Die begon bij Thibaut Courtois en na zeven fases trapte Nacer Chadli iets minder dan tien seconden later de 3-2 tegen de netten. De goal van de onwaarschijnlijke comeback ontleed.

1) De plukbal van Courtois

Na een knappe save van Thibaut Courtois op een verraderlijke vrije trap van Honda krijgen de Japanners nog een hoekschop. De laatste kans om nog te scoren voor de blauwhemden, maar Thibaut Courtois neemt de bal klemvast. “Veel keepers boksen de bal op dat moment weg”, zal de doelman na affluiten uitleggen. “Maar de bal viel goed en ik plukte de bal uit de lucht. Ik zie niet veel keepers dat doen.”

2 en 3) Het arendsoog van Courtois, de loopbeweging van De Bruyne

Nadat hij de bal uit de lucht heeft geplukt, denkt Courtois pijlsnel. Hij ziet Kevin De Bruyne een loopactie starten en gooit de bal tot bij de middenvelder. “Ik kon ook kort geven, maar dan zag ik De Bruyne weglopen. Ik wist dat als Kevin die loopbeweging maakt, ik die bal moet meegeven.”

4) De rush van De Bruyne

En dan gaat het snel. Het middenveld van Japan ligt helemaal open en De Bruyne benut die ruimte met een fameuze rush van veertig meter. Na zijn beste actie van de hele wedstrijd is hij nog fris genoeg om te zien dat de mee opgerukte Thomas Meunier een zee van ruimte heeft op de rechterkant. De pass is - uiteraard - perfect op maat.

5) De voorzet van Meunier

Marathonman Thomas Meunier heeft op dat moment al 12 kilometer op de teller, maar perst er nog een ultieme spurt uit op zijn flank. Door de inwaartse loopbeweging van Lukaku krijgt hij alle ruimte voor een voorzet. De PSG-verdediger geeft de bal laag voor doel.

6) De overstap van Lukaku

Romelu Lukaku doet eerst een perfecte inwaartse loopactie waardoor hij ruimte creëert voor Meunier. Nadien spurt hij richting doel. Om de bal binnen te buffelen? Neen, een Japanner zit in zijn rug en verhindert de spits om af te werken. In een ooghoek ziet hij in zijn rug Chadli helemaal vrij staan. Lukaku gaat niet voor eigen succes en laat de bal lopen. Een beslissende move.

Foto: Photonews

7) De afwerking van Chadli

Invaller Nacer Chadli laat na een sprintje van exact 82,5 meter aan een topsnelheid van 31,5 kilometer per uur Kawashima geen kans en trapt in één tijd de 3-2 in doel. De Rode Duivels worden gek van vreugde en mogen naar de kwartfinale tegen Brazilië in Kazan, de Japanners liggen uitgeteld op de mat.

Foto: REUTERS

“Wat deze actie zo fantastisch maakt is dat de vijf spelers (Courtois, De Bruyne, Meunier, Lukaku, en Chadli, nvdr.) elk op hun beurt de juiste actie doen op de juiste plaats en op het juiste moment. De manier waarop Lukaku zijn actie inzet zonder bal om ruimte vrij te maken voor Meunier is top. De manier waarop hij vervolgens de bal door zijn benen laat gaan voor Chadli is dit eveneens. Opnieuw blijkt hieruit dat hij perfect heeft ingeschat waar Chadli zou zijn op welk moment. Het gaat hier dus eigenlijk om een perfecte illustratie van de kracht van team work”, zegt Professor Werner Helsen, dé expert in trainingsleer en prestatiesportbegeleiding.