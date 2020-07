Grootste drugsvangst pillen ooit maakt duidelijk: “Wie straks een pil slikt, steunt daarmee mogelijk ISIS en terrorisme”

De Italiaanse politie onderschepte een lading van 84 miljoen amfetaminepillen goed voor een straatwaarde van een miljard euro. Wereldwijd de allergrootste drugsvangst ooit wat pillen betreft. Afzenders: ISIS in Syrië. Bestemmelingen: de maffia en hun afnemers. Experts vrezen dat de terreurorganisatie in het Midden-Oosten, met dank aan de coronapandemie, zo opnieuw hun kas aan het spijzen is voor de jihad.