Kan lokaal bestuur het verschil maken in aantal besmettingen? En in welke gemeentes is het nog opletten?

Het aantal nieuwe besmettingen in ons land blijft week na week dalen, het normale leven komt een stapje dichterbij. Maar toch: de schrik voor nieuwe broeihaarden zit er goed in. En dus nemen een aantal burgemeesters liever het heft in eigen handen om te vermijden dat er opnieuw besmettingen zouden zijn in hun gemeente. Kan zo’n lokaal bestuur het verschil maken? En in welke steden en gemeentes zijn er nog steeds besmettingen, hoe komt dat?