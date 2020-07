Iran meldt “incident” bij nucleair complex in Natanz

In een nucleair complex bij de Iraanse stad Natanz heeft zich een “incident” voorgedaan. Dat meldde de Iraanse organisatie voor atoomenergie donderdag. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn, de reactor is onbeschadigd en er is geen gevaar op radioactieve bestraling. Veel meer informatie gaven de Iraniërs niet vrij.

Experts zoeken momenteel de oorzaak van het incident. Het complex kan inmiddels actief blijven. Volgens de AEOI is alleen een onderdeel dat nog in aanbouw was beschadigd, niet de faciliteit zelf.

Die ondergrondse faciliteit in Natanz, 220 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Teheran, is de belangrijkste locatie van Iran voor verrijking van uranium. De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) heeft onlangs de regering in Teheran gevraagd verdachte nucleaire locaties te laten controleren.

Er zijn al jaren internationale geschillen over het nucleaire programma van Iran. In ruil voor de opheffing van economische sancties had het land in 2015 meer controle gegeven over zijn nucleaire activiteiten. Die nucleaire deal werd in 2018 eenzijdig opgezegd door de Amerikaanse president Donald Trump. Als reactie daarop kondigde Iran in mei 2019 aan dat het bepaalde verplichtingen uit het atoomakkoord opschort.