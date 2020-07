Onderhandelingen over historisch Europees relanceplan in hogere versnelling: “Moeten alle Europeanen tonen dat we klaar zijn om te handelen”

De onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het relancefonds gaan de laatste rechte lijn naar de cruciale Europese top van 17 en 18 juli in. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de voorzitters van de Europese instellingen uitgenodigd voor overleg op 8 juli. In de tweede helft van volgende week wil de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel een compromis op tafel leggen.

Op 17 juli reizen de Europese staatshoofden en regeringsleiders voor het eerst in maanden naar Brussel om een gemeenschappelijk antwoord op de economische schok van de coronapandemie te bereiken. Met een nieuwe meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar en een historisch relancefonds wil de Europese Commissie liefst 1.850 miljard euro in stelling brengen om de Europese economie erbovenop te helpen.

In een statement beklemtoont voorzitter von der Leyen donderdag hoe belangrijk het is dat er snel een akkoord onder de lidstaten en nadien met het Europees Parlement wordt gevonden. “Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dit herstelpakket zonder vertraging af te ronden, en alle Europeanen te tonen dat we klaar zijn om te handelen.”

In de aanloop naar de top wil von der Leyen op 8 juli de violen stemmen met de leiders van de andere Europese instellingen. Ze stuurde een uitnodiging naar Charles Michel, Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, wiens land momenteel het voorzitterschap van de Europese ministerraden behartigt.

Het is in eerste instantie aan Michel om de staatshoofden en regeringsleiders op dezelfde lijn te krijgen. Met een onderhoud met de Franse president Emmanuel Macron rondt Michel donderdag een eerste bilaterale gespreksronde met alle leiders af. In de tweede helft van volgende week wil de Belg een compromisvoorstel op tafel leggen.