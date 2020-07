Honderden olifanten vallen plots mysterieus dood: overheid Botswana staat voor raadsel en vreest ook voor volksgezondheid

Een mysterieuze ziekte of vergiftiging heeft op niet eens twee maanden tijd minstens 350 olifanten in Botswana gedood. Sommige dieren vielen in de buurt van waterputten ter plekke dood, anderen liepen nog een tijd in cirkels rond. Het is de grootste sterfte ooit onder de olifantenpopulatie die zo al onder druk staat. Wat de oorzaak is, is niet geweten. Gevreesd wordt dat er een nieuwe ziekte woedt die mogelijk ook een probleem zou kunnen worden voor de volksgezondheid.