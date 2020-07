Oostende haalt met Theo Ndicka opnieuw jeugdproduct van Lyon

KV Oostende heeft donderdag de twintigjarige Franse linksachter Theo Ndicka aangetrokken. Net als middenvelder Maxime D’Arpino, wiens komst maandag werd bekendgemaakt, genoot hij zijn opleiding bij Lyon.

Ndicka speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij de Franse derdeklasser Bourg-en-Bresse, waarvoor hij drie keer scoorde en twee assists uitdeelde. Hij ondertekende bij de kustploeg een contract tot en met 2023, met optie op een bijkomend seizoen.

“Theo is een moderne, offensieve linksachter die graag de achterlijn haalt, maar ook het defensieve werk niet schuwt. Hij heeft veel loopvermogen en koppelt dat aan de nodige technische bagage en traptechniek. Ik ben er zeker van dat hij ook bij KVO zijn doelpuntjes zal meepikken”, zegt Gauthier Ganaye, de Executive President van KVO.

We laten onze nieuwste aaanwinst zich meteen zélf voorstellen aan jullie @KustboysKVO . Alvast 'thumbs up' voor onze accommodatie op de Schorre ???? #Route31 pic.twitter.com/yzGFdzPb1d — KV Oostende (@kvoostende) July 2, 2020

“Ik ben blij om hier te kunnen tekenen”, reageert Ndicka. “KVO biedt mij de kans om in eerste klasse te spelen en die wil ik met beide handen grijpen. De Belgische competitie staat maar net onder de top vijf competities en is de ideale omgeving om mezelf verder te ontwikkelen. Bovendien is het een competitie waar de scouts makkelijk de weg naar vinden, dat blijkt uit het feit dat veel spelers na enkele seizoenen in België de overstap maken naar de grote competities. Ik ben trouwens ook gecharmeerd door het nieuwe project dat KVO wil uitstippelen. Last but not least kom ik hier ook nog een oude bekende tegen. Hoewel Maxime D’Arpino enkele jaren ouder is dan mij, kennen we elkaar uit de jeugdopleiding van Lyon. Het is dus leuk om hier een vertrouwd gezicht terug te zien. Ja, ik kijk zeer uit naar dit avontuur.”

Ndicka is de derde nieuwkomer bij Oostende. De club haalde eerder, naast D’Arpino, ook de Oostenrijkse aanvaller Marko Kvasina (Mattersburg).