Franse staat veroordeeld in Depakine-schandaal dat kinderen gehandicapt maakte

Een Franse rechter heeft donderdag voor het eerst de verantwoordelijkheid van de Franse staat erkend in het schandaal van de “Depakine-kinderen”. Drie families van wie de kinderen ernstig gehandicapt zijn nadat ze tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan dit anti-epilepticum trokken in de zaak naar de rechtbank. De kinderen hielden er onder meer gezichtsafwijkingen, ontwikkelingsachterstanden en autistische stoornissen aan over.

De rechter beval donderdag om de families te compenseren. De administratieve rechtbank van Montreuil was ook van mening dat de verantwoordelijkheid in mindere mate werd gedeeld door het Sanofi-laboratorium en de voorschrijvende artsen.

De ouders van vijf van deze kinderen, nu 11 tot 35 jaar oud, hebben de zaak aanhangig gemaakt voor de rechtbank. Ze wilden een uitspraak over de schuld van de staats- en gezondheidsautoriteiten zoals het ministerie van Volksgezondheid en andere agentschappen.

Tijdens de hoorzitting die op 24 juni plaatsvond, was de openbare rapporteur van mening dat de verantwoordelijkheid van de staat was vastgesteld. Het aantal kinderen met een handicap als gevolg van natriumvalproaat, een molecuul dat aanwezig is in Depakine en wordt gebruikt tegen epilepsie en bipolaire stoornis, wordt volgens studies geschat op 15 tot 30.000.