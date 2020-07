Hongkong staat in rep en roer na nieuwe omstreden veiligheidswet

In Hongkong, een Speciale bestuurlijke regio van China, zijn verschillende hevige protesten aan de gang. 23 jaar geleden werd de stad overgedragen van Brits bewind naar dat van China, waar het een zekere mate van onafhankelijkheid kreeg. “Eén land, twee systemen” was altijd het credo. Maar door een nieuwe veiligheidswet die werd opgelegd vanuit Peking, komt dat nu in het gedrang. De ‘vrije’ Hongkongers betogen tegen de wet die nu anti-Chinese activiteiten verbiedt. Al een honderdtal personen werden door die wet opgepakt.