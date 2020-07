Autonijverheid, luchtvaart en textiel maakten meest gebruik van tijdelijke werkloosheid

In verhouding tot de totale tewerkstelling hebben de industriële sectoren autoassemblage, luchtvaart en vervaardiging van textiel, kleding en leer in maart en april het meest gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit berekeningen door onderzoekers van de KU Leuven.

Uit de meest recente cijfers van de RVA blijkt dat in maart en april respectievelijk 955.000 en 1,163 miljoen werknemers op tijdelijke werkloosheid stonden. In verhouding tot de totale tewerkstelling was dat het vaakst het geval in de autoassemblage met 72,60 procent van de werknemers, gevolgd door luchtvaart (70,90 procent), vervaardiging van textiel, kleding en leer (69 procent), reisbureau en -organisatoren (67,7 procent) en handel, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen (67,5 procent).

Bij de niet-commerciële diensten was er een hoge mate van tijdelijke werkloosheid in de culturele (65,4 procent) en recreatieve sectoren (46 procent). In absolute cijfers scoren ‘beveiliging, reiniging en andere ondersteunende activiteiten’ (104.431 tijdelijke werklozen), bouw (102.430) en detailhandel (exclusief motorvoertuigen) 93.114 het hoogst.

Op de vraag in welke sectoren in ons land de gevolgen van de lockdown het langst zullen nazinderen, wijst HIVA-onderzoeker Ludo Struyven in de eerste plaats naar de klassieke industrie. “Deze sectoren zijn veel meer dan andere afhankelijk van export, de aanlevering van goederen en het internationaal economisch klimaat.”

Andere sectoren zoals horeca en handel, die ook in economisch goede tijden gekenmerkt worden door een grote dynamiek, hebben daarentegen het potentieel om snel te herstellen. “Deze sectoren ondervonden weliswaar onmiddellijk een grote impact van de lockdown, maar als de binnenlandse vraag en het consumentenvertrouwen op peil blijven, zullen ze heropleven”, aldus Ludo Struyven.