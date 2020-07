Vader van Boris Johnson negeert coronamaatregelen die zijn zoon afkondigde

Terwijl de Britse premier Boris Johnson zelf besmet raakte met het coronavirus en de Britten elke dag oproep om voorzichtig te zijn en de door de regering opgelegde maatregelen op te volgen, is zijn eigen vader tegen alle regels in naar Griekenland gereisd.

Stanley Johnson is tijdens de lockdown naar Griekenland gevlogen, waar hij een villa heeft. En dat terwijl Britten enkel essentiële reizen mochten maken.

De vader van premier Boris Johnson vloog eerst naar Bulgarije en van daar naar Griekenland. Want Griekenland laat nog geen rechtstreekse vluchten vanuit Groot-Brittannië toe.

Tijdens zijn reis deelde hij een kiekje uit het vliegtuig.

“Alles wat ze wilden weten bij aankomst was waar ik vandaan kwam en wat ik kwam doen in Griekenland. Daarna werd mijn temperatuur gemeten en liet men mij verder met rust”, vertelde Stanley die ook pubs bleef bezoeken in Groot-Brittannië, ook al werd dat afgeraden.

Boris Johnson heeft zelf nog niet gereageerd maar zal er ongetwijfeld over aangepakt worden in het Britse parlement.