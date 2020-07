Waasland-Beveren krijgt ongelijk van Belgische Mededingingsautoriteit, degradatie naar 1B lijkt onafwendbaar: “Bocht van 180 graden”

Slecht nieuws voor Waasland-Beveren. De club heeft ongelijk gekregen van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en ziet een kans verloren gaan om volgend jaar in 1A te voetballen. De beslissing van de Pro League van 15 mei om de 30ste speeldag niet te laten doorgaan, waardoor de Oost-Vlamingen moesten zakken, blijkt niet in strijd te zijn met de concurrentieregels, oordeelt, het college van de BMA.

De beslissing van de BMA is enigszins verrassend. Waasland-Beveren ontving initieel een positief advies van de auditeur over de zaak die haar grootste aandeelhouder, Foodinvest Holding NV, had aangespannen tegen de Pro League. Het ging om een klacht ten gronde en om een vraag tot voorlopige maatregelen. Daarin vroeg de aandeelhouder om Waasland-Beveren in 1A te laten spelen en dat er geen financiële sancties opgelegd mogen worden. De auditeur, een soort procureur, adviseerde dat er op het eerste zicht inbreuken tegen de concurrentieregels werden vastgesteld.

De BMA heeft voorlopig alleen een beslissing genomen over de voorlopige maatregelen. De klacht ten gronde wordt nog onderzocht, maar dat kan nog maanden duren. Die klacht ten gronde LIGT in lijn met de klachten tegen de Pro League van Antwerp, Virton en ex-voetbalvoorzitter Roland Duchâtelet.

De degradatie naar 1B lijkt plots weer heel dichtbij voor de Oost-Vlamingen. Al hebben ze wel op meerdere paarden gewed. De club vocht de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei ook aan voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Met Beerschot, OHL en Westerlo als tussenkomende partijen. Het BAS heeft de macht om de beslissing van de Pro League nietig te verklaren, maar zou zicht niet uitspreken over de concurrentieregels, wel over de rechtsgeldigheid van de beslissing van 15 mei.

Tot slot trekt Waasland-Beveren ook naar de rechtbank van eerste aanleg om de licentie van Moeskroen aan te vechten. Eerder deed ook Westerlo dit al. Deze procedure zal Waasland-Beveren echter niet op korte termijn in 1A kunnen brengen.

“Bocht van 180 graden”

“Een donderslag bij heldere hemel”, vertelt Wim Van Goethem, Supporters Liaison Officer van de club. “Ik weet niet welke buitenaardse krachten hier hebben meegespeeld. Het auditoraat heeft in eerste instantie de standpunten van de club gevolgd. Maar als er een uitspraak moet volgen, maakt het college plots een bocht van 180 graden. Vreemd. Wie kan er nu nog aan uit? Dit nieuws komt bijzonder hard aan. Deze beslissing had niemand verwacht, toch? Na alle positieve signalen van de voorbije weken zagen we dit ook niet aankomen. Het is een beetje vergelijkbaar met de licentie van Moeskroen. Alle signalen waren tegen, maar uiteindelijk hebben ze toch een licentie gekregen. Ach, we zitten al enkele maanden op een emotionele rollercoaster. Een mokerslag? Dat is veel gezegd. Het is eerder onbegrip.”

Foto: Photo News

Waasland-Beveren krijgt wel gelijk in rechtszaak rond stamnummer

Amateurvoetbalclub KSK Beveren mag het stamnummer 2300 ook komend seizoen enkel gebruiken voor de damesploeg, maar niet voor een herenelftal of de jeugdploegen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Dendermonde woensdag beslist in de procedure die de club had opgestart tegen Waasland-Beveren.

SK Beveren, in de jaren 1970 en 1980 erg succesvol met twee landstitels en twee eindzeges in de Beker van België, fuseerde in 2010 met Red Star Waasland. Het nieuwe team, de huidige eersteklasser Waasland-Beveren, ging onder het stamnummer van Red Star Waasland voetballen en onder het mythische 2300 van SK Beveren speelde voortaan alleen een vrouwenteam.

De vzw Eskabee 1935 richtte in 2011 de club Yellow Blue Supporterskring Beveren op met als doelstelling de voormalige eersteklasser SK Beveren, waarvan de mannenploeg in 2010 dus opging in fusieclub Waasland-Beveren, te herlanceren als actieve voetbalploeg. Maar door de overeenkomst die in 2011 afgesloten werd met Red Star Waasland, mag YB SK Beveren geen mannen- en jeugdploegen inschrijven onder het stamnummer 2300.

YB SK Beveren, dat de vzw KSK Beveren overnam, had vorig jaar aan de Belgische voetbalbond gevraagd om naast haar damesploeg ook de herenploegen en jeugdploegen onder het stamnummer 2300 in te schrijven, maar de KBVB hield haar beslissing toen in beraad. Daarop stapte YB SK Beveren naar de ondernemingsrechtbank van Gent in Dendermonde, met als primaire doel om de overeenkomst op te zeggen of te beëindigen.

Een rechter besliste woensdag dus niet in te gaan op het verzoek, waardoor het status quo blijft behouden. Concreet betekent dit dat het herenelftal, dat uitkomt in 2e provinciale, verder zal spelen onder het stamnummer 9577. Volgens Waasland-Beveren moet YB SK Beveren “zoals voorzien in de overeenkomst” het stamnummer 2300 teruggeven aan de voetbalbond zodra de vzw KSK Beveren schuldenvrij is.