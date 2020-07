Jaloerse hond valt pasgeboren tweeling aan en takelt hen zwaar toe: meisjes overleven het niet

Twee pasgeboren tweelingzusjes werden thuis aangevallen en gedood door de hond van het gezin. Het incident vond plaats in de stad Piripa in Brazilië, slechts 26 dagen nadat de tweeling Anne en Analu geboren werd.

Volgens lokale media hoorde de moeder van de tweeling, Elaine Novais (29), geluid komen uit de kamer van de meisjes terwijl ze aan het kletsen was met een buurman. Toen ze probeerde te achterhalen van waar het geluid kwam, ontdekte ze dat de gezinshond haar beide dochters aan het aanvallen was. Ze probeerde hen nog te redden door de hond van hen weg te trekken. Ze belde vervolgens nog met een vriend van de familie die ook verpleger is, in de hoop dat de peuters nog geholpen konden worden. Maar de hond had de meisjes heel zwaar toegetakeld.

De tweeling werd naar het Pedreira Barbosa Stedelijk Ziekenhuis gebracht. Een van de meisjes werd meteen doodverklaard door een arts. De toestand van het andere dochtertje was toen ook zeer ernstig. Helaas konden de artsen het tweede meisje ook niet redden.

Onvoldoende aandacht

Volgens de artsen van het ziekenhuis had Elaine, die gemeenteraadslid is en negen jaar lang worstelde om zwanger te worden, altijd goed voor haar baby’s gezorgd. De lokale autoriteiten hebben ook aangegeven niet van plan te zijn een onderzoek te starten.

Volgens een familielid was de hond - een Labrador - gewoonlijk heel volgzaam. “We denken dat de hond door de geboorte van de tweeling zich uitgesloten voelde en dat hij niet langer de volledige aandacht kreeg van zijn eigenaars. Het kan een soort van jaloezie veroorzaakt hebben”, vertelde het familielid aan het Britse blad The Sun.