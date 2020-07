‘Mama ligt bij de banaan’: iconische verdwaalpalen maken comeback aan kust (en krijgen meteen een rol bij coronamaatregelen)

De Haan / Blankenberge - Ook het gemeentebestuur van De Haan heeft een plan klaar om de zomer zo coronavrij mogelijk door te komen. Opvallend: de badplaats maakt gebruik van de iconische verdwaalpalen. Mama en papa liggen dus opnieuw bij de trein of banaan.

Onder de noemer ‘Veilig welkom in De Haan-Wenduine’ neemt de kustgemeente een reeks maatregelen tegen het Covid-19 virus. “Je kan nooit helemaal uitsluiten dat er iets gebeurt”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA). “Maar we doen alle mogelijke inspanningen om dit te vermijden. Zo worden onze stranden in twaalf compartimenten verdeeld, afgebakend met pijltjes en koorden dwars op de dijk en met minstens één in- en uitgang.”

Het aantal strandgangers zal manueel geteld worden via een app. “Vijftig medewerkers houden ook een oogje in het zeil”, zegt Vandaele nog. “Op de dijk komen gescheiden wandelstroken en zijn fietsers en gocarts verboden. Honden en paarden mogen enkel op het strand na 19.30 en voor 10 uur. Stranduitbaters moeten een veiligheidsplan voorleggen en de strandcabines zijn opgesteld met een meter tussenruimte en een windzeil. Van de veertien bewaakte strandzones werd alleen zone Vosseslag met een paar honderd meter uitgebreid.”

Opvallend: elk compartiment op het strand krijgt een herkenningssymbool. De iconische verdwaalpalen maken zo een comeback. “De palen met onder meer het huisje, de bal, banaan en het treintje behoren tot ons collectief geheugen. We hebben er nu negen aangekocht”, zegt Vandaele. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zette het zomerseizoen in De Haan donderdag in gang en bracht later nog een bezoek aan de Blankenbergse reddingsdienst.