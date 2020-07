Vandaal manipuleert zekeringskast strandredders en stuurt 400 volt naar apparaten: “Zowat alles is kapot. Diep ontgoocheld dat iemand zo hulpdiensten viseert”

Onbekende vandalen hebben voor grote schade gezorgd bij de strandredders van De Panne. De centrale zekeringskast van de hoofdpost op het strand werd gemanipuleerd waardoor er geen 230 maar 400 volt binnenkwam. “De gevolgen zijn zwaar. Zowat al onze apparaten, zoals ons centraal omroepsysteem voor de badgasten, is stuk”, zegt hoofdredder Vincent.

De bruuske en levensgevaarlijke vandalenstreken bezorgen de strandredders momenteel grote kopzorgen. Want door de schade die de vandalen aanrichtten, kwam ook het werk in het gedrang. In de nacht van ...