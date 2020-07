‘Hoerenmadam’ van Jeffrey Epstein opgepakt

Ghislaine Maxwell, de vermeende ’hoerenmadam’ van Jeffrey Epstein is gearresteerd door de FBI. Dat melden diverse buitenlandse media. Epstein zat in de cel op verdenking van misbruik maar pleegde daar zelfmoord.

Ghislaine werd donderdag gearresteerd in New Hampshire en zal naar verwachting later vandaag nog voor een federale rechtbank verschijnen. Woordvoerders van de FBI en het Amerikaanse advocatenkantoor in Manhattan weigerden commentaar te geven.

Ghislaine, de dochter van mediabaron Robert Maxwell, was de vriendin van Epstein en stond decennialang aan de zijde van de investeerder. Ze zou Epstein ook hebben geholpen en hem tienermeisjes hebben bezorgd voor seks. Een van die tieners, Virginia Roberts Giuffre, diende in 2015 een klacht tegen Maxwell in, net als een aantal andere vrouwen dat deden.

Maar ze leek van de aarbol verdwenen te zijn. Na de dood van de van seksueel misbruik beschuldigde miljonair werd ze nog maar één keer gezien, weggedoken achter een grote zonnebril en met een pruik op in hamburgerrestaurant.

Eerder verklaarde ze in een interview wel dat ze op de seksfeestjes van Epstein belandde en daar ook de opdracht kreeg om mannen “gelukkig te maken”. Maar ze ontkende dat ze zelf meisjes ronselde.

Er wordt uitgekeken naar haar getuigenissen. Want ze was niet alleen een hoofdrolspeler in de rechtszaak tegen Epstein, ze is ook de enige die klaarheid kan brengen over de connectie tussen Epstein en de Britse prins Andrew. Zij bracht de twee heren immers samen. Andrew kwam de voorbije weken in een mediastorm terecht nadat steeds meer details uitlekten over zijn vriendschap met Epstein.

Eind oktober had prins Andrew in een interview met de openbare omroep nog gezegd dat hij zich geen ontmoeting kon herinneren met het minderjarige meisje Virginia Giuffre. Over een foto van vroeger waarin hij zijn hand op de heup van Giuffre lijkt te houden, zei hij dat hij zich het voorval niet voor de geest kon halen en suggereerde zo dat de afbeelding werd bewerkt. Het interview verliep dermate rampzalig dat de prins nadien noodgedwongen bekendmaakte zijn publieke activiteiten stop te zetten.

Benieuwd of Maxwell nieuwe verklaringen zal afleggen en eventueel nog namen van andere personaliteiten zal noemen die op de beruchte feestjes aanwezig waren.

