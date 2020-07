Sint-Truiden -

Het festival Sinner’s Day gooit dan toch de handdoek in de ring. Tot twee maanden geleden zag het er nog naar uit dat de hoogmis voor liefhebbers van donkere jaren '80-muziek in oktober gewoon kon doorgaan. Maar de organisatie deelt nu ook mee dat ook zij moeten buigen voor het coronavirus en gelasten de editie in 2020 af.