Belgisch voetbal al zeker te zien bij Orange, dat deal heeft met Eleven Sports

Wat verwacht werd, is nu ook officieel. Eleven Sports heeft een deal met provider Orange om het Belgische voetbal vanaf komend seizoen in de Vlaamse huiskamers te krijgen.

Eleven Sports verwierf de exclusieve mediarechten van de Pro League, die behalve het voetbal in 1A en 1B ook de Super League, Supercup en e-Pro League omvatten. Eleven Sports en gaat voor de vermarkting samenwerken met het Spaanse Mediapro. De twee beloven de voetbalfans “state-of-the-art productie” de komende vijf seizoenen.

Hoe de wedstrijden tot in de huiskamer zullen komen was tot nu toe niet duidelijk. Om de ambitie om naast het internet ook de digitale tv-kanalen te gebruiken om het Belgisch voetbal aan de man te brengen waar te maken, moest er een akkoord gevonden worden met providers Proximus, Orange of Telenet. Met die laatste lopen de onderhandelingen stroef, maar met Orange is er nu dus officieel een akkoord. Bij Orange (en Proxiumus) kon u al het buitenlandse voetbal en andere sporten van de Eleven-kanalen bekijken en daar komt vanaf volgend seizoen dus nog een kanaal bij dat volledig gericht zal zijn op de Belgische competitie en haar matchen.

Wij zijn verheugd om onze eerste distributiepartner te kunnen aankondigen voor onze nieuwe @ProLeagueBE-kanalen! ?????? pic.twitter.com/Pg8MwFrBcu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 2, 2020

Daarnaast zal Eleven Sports ook online of via de app een zogenaamd Over The Top-abonnement voorzien, een soort van Netflix van het Belgisch voetbal dus. Mediapro zal voor de digitale uitzending alvast drie kanalen ontwikkelen, waarvan twee voor de wedstrijden en een derde voor andere content.