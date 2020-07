Leuvens burgemeester Ridouani verplicht dragen van mondmaskers op grote markten

Leuven - Naar aanleiding van de volledige opstart van de twee grootste en drukste markten in Leuven - de vrijdagmarkt in het centrum en de zondagmarkt in Heverlee - verplicht de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) met een burgemeestersbesluit het dragen van een mondmasker voor de bezoekers van deze markten. De verplichting geldt niet voor de kleinere markten van Kessel-Lo en Wijgmaal die al eerder volledig open waren.

Leuven volgt de voorwaarden die de Nationale Veiligheidsraad stelt aan de opheffing van de beperking van maximum 50 kramen per markt. Zo wordt er eenrichtingsverkeer voorzien zodat bezoekers onderling voldoende afstand kunnen houden, dragen marktkramers verplicht mondmaskers, is er alcoholgel voorzien aan de in- en uitgangen en wordt het aantal aanwezige bezoekers gemonitord.

Met de verplichting voor bezoekers om een mondmasker te dragen voert Ridouani echter nog een extra veiligheidsmaatregel in. “Wanneer het druk is op deze markten kunnen bezoekers immers moeilijk afstand houden. Met mondmaskers willen we de veiligheid bijkomend garanderen”, aldus Ridouani. Aan de ingang van de markt zullen stewards bezoekers wijzen op de mondmaskerplicht en ook de politie zal toezien op de naleving ervan. Er zijn ter plekke mondmaskers voorzien voor wie er geen bij heeft.