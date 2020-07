Schandaal in Melbourne: agenten die quarantaine moesten bewaken “hadden seks met hotelgasten in isolatie”

Agenten die werden ingezet om terugkerende reizigers in quarantainehotels in de staat Victoria te bewaken tijdens de eerste golf van de coronacrisis, sliepen met de gasten die in isolatie waren. Dat nieuws wordt nu bekendgemaakt terwijl er een tweede uitbraak van het coronavirus gemeld wordt in de Zuid-Australische staat.

Victoria ziet plots een alarmerende piek van besmettingen met het coronavirus. 36 buitenwijken werden ’s nachts zelfs opnieuw in lockdown geplaatst om de verspreiding tegen te gaan. En nu blijkt ook nog eens dat agenten die ingezet werden om quarantainehotels te bewaken en het personeel van deze hotels ervoor gezorgd hebben dat het virus zich net heel gemakkelijk kon verspreiden. Premier Daniel Andrews erkende dat er een ‘handvol’ inbreuken waren onder het personeel van de hotels. En dat deze mogelijk zouden hebben bijgedragen tot de verspreiding van het virus.

Maar niet alleen het personeel zou zich niet aan de regels gehouden hebben. Zo wordt er nu ook verteld dat de veiligheidsagenten seksueel actief waren met een deel van de gasten die in isolatie waren in de hotels. Ook zouden de beveiligingsbedrijven zich bezig hebben gehouden met ‘ghosting’, een praktijk waarbij meer personeelsleden worden aangerekend dan dat er effectief aan het werk zijn om zo meer te verdienen. Er zouden zelfs nepnamen gegeven zijn voor niet-bestaande werknemers.

Er is intussen een onderzoek gestart naar verschillende feiten. Zo zal er onder andere onderzocht worden of het personeel effectief geslapen heeft met gasten, of bewakers een lift deelden en elkaar de hand hebben gegeven, of er kaartspelletjes werden georganiseerd en of de bewakers wel voldoende training hebben gekregen voor ze effectief in dienst werden genomen.

Doorgegeven aan familie en vrienden

Sinds 29 maart hebben ongeveer 20.000 teruggekeerde overzeese reizigers twee weken in de quarantainehotels doorgebracht. De autoriteiten ontdekten pas dat het virus zich heeft kunnen verspreiden via het personeel nadat er tests werden uitgevoerd waaruit duidelijk werd dat er overeenkomsten waren met de virusstammen van de verschillende hotelgasten.

Waarschijnlijk werd het virus op die manier ook doorgegeven aan vrienden en familieleden van de bewakers en van het personeel.