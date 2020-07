Elke dag verkeersellende voor wie naar Brussel rijdt: Na Leopold II-tunnel gaan nu ook Rogier- en Kruidtunnel toe

Brussel - De zomervakantie is voor Brussel Mobiliteit sinds enkele jaren het uitgelezen moment om zware werken uit te voeren aan de historisch verwaarloosde tunnels. Bovenop de sluiting van de Leopold II-tunnel gaan nu ook de Rogier- en Kruidtuintunnel de hele maand juli dicht voor het verkeer. Dat betekent zware verkeershinder voor wie met de wagen naar de hoofdstad moet. Zelfs in de vakantie.

De Leopold II-tunnel is omwille van de verkeersluwe periode door corona al dicht sinds eind april voor de voortzetting van de grondige renovatie en dat blijft nog zo tot 31 augustus. Tijdens de sluiting van de Rogiertunnel wordt de scheidingswand tussen de twee rijrichtingen teruggeplaatst en wordt gewerkt aan de elektrische stroomvoorziening van de tunnelveiligheidsuitrustingen. Als gevolg van deze werken is ook de Kruidtuintunnel in juli gesloten.

Vanuit politieke hoek kwam er commentaar op de weinige communicatie rond de sluiting van deze twee tunnels, maar bij Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) valt te horen dat Brussel Mobiliteit van zodra het kon meteen een communicatiecampagne is gestart via haar kanalen.

“Voor de werken in de Rogiertunnel had de vergunning vertraging door de coronacrisis. Indien de vergunning eerder afgeleverd werd, kon er ook eerder aan de communicatiecampagne gestart worden”, zegt Pieterjan Desmet, woordvoerder van Mobiliteitsminister Van den Brandt.

En de ellende is nog lang niet voorbij. In de Georges Henritunnel in Sint-Lambrechts-Woluwe wordt er vanaf 6 juli tot eind augustus tussen 7 en 19 uur dagelijks gewerkt aan de renovatie van de tunnelmonden en de plafonds. Tijdens deze werkzaamheden worden zowel de Georges Henritunnel als de Montgomery in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De Deltatunnel in Oudergem krijgt deze zomer een asbestverwijderingsbeurt en tegelijkertijd worden ook de tunnelmonden gerenoveerd. De tunnel gaat alleen ‘s nachts tussen 22 en 6 uur dicht. De afrit naar de parking wordt volledig afgesloten maar de parking zelf blijft bereikbaar via de ingang van de MIVB-stelplaats. Aan de bovenliggende Beaulieubrug wordt de uitzettingsvoeg beveiligd en worden bijkomende inspecties uitgevoerd. Hiervoor wordt de brug richting Delta afgesloten voor het verkeer. Deze werken lopen van 6 juli tot 14 augustus.

De renovatiewerken in de Brusselse tunnels drongen zich al langer op. Geregeld vielen er stukken dakbedekking naar beneden en moest de tunnel tijdelijk gesloten worden voor reparatiewerken. Daarom is nu besloten om de tunnels grondig te renoveren. Dat veroorzaakt grote hinder omdat het verkeer allemaal bovengronds moet. Maar er is weinig alternatief. Tenzij dan de wagen thuis laten en met het openbaar vervoer naar Brussel gaan, zegt de Brusselse overheid.