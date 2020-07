Londen wil miljoenen Hongkongers helpen vluchten, maar Peking slaat de deur dicht: spanningen nemen toe

De spanningen in Hongkong na de invoering van de nieuwe veiligheidswet opgelegd door China, zorgen nu ook voor internationale spanningen. In de VS is een tekst goedgekeurd die sancties voorziet, Australië en Groot-Brittannië zijn bereid honderdduizenden inwoners van Hongkong naar hun land te laten komen. Maar Peking sloeg die “vluchtweg” weer dicht.