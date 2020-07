“Ik heb het recht om ziek te worden”: waarom Amerika maar geen vat krijgt op het coronavirus

Meer dan 50.000 besmettingen, meer dan duizend doden. En dat in een tijdspanne van 24 uur. Dat het de verkeerde kant uitgaat in de Verenigde Staten, is zacht uitgedrukt. Terwijl we het coronavirus in België relatief snel “bij zijn nekvel hadden”, krijgt het grote, machtige en kapitaalkrachtige Amerika er geen vat op. Hoe komt dat toch?