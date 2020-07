De meesteroplichter die zichzelf als moderne Robin Hood zag: “Ik deed het voor de sport”

Hij liet zich rondvliegen in een helikopter van de rijkswacht. Hij deed zich voor als zoon van een minister en stapte de bank buiten met een envelop vol geld. Meesteroplichter Piet Van Haut (51) lichtte naar eigen zeggen tientallen mensen op voor miljoenen Belgische franken. Tien jaar lang is hij nu al op het rechte pad, zegt hij. Toch rijdt de Gentenaar rond in blitse luxewagens en dineert hij in dure restaurants. Dankt hij dat aan een erfenis, zoals hij zelf beweert? Of is er meer aan de hand?