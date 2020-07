Comité P onderzoekt politiegeweld bij BLM-protesten in Antwerpen op 7 juni

Antwerpen - BelgianYouth Against Racism heeft een klacht ingediend bij Comité P na de hardhandige arrestaties aan het einde van het Black Lives Matter-protest op 7 juni in Antwerpen. De klacht is ontvankelijk verklaard en er is een onderzoek ingesteld.

Het vreedzame protest van 7 juni op de Antwerpse scheldekaaien, in solidariteit met de Black Lives Matter-beweging, kende een wrange afloop. Nadat het protest ontbonden werd, bleven groepjes betogers hangen op de Groenplaats. De politie gaf de manifestanten twee waarschuwingen om te vertrekken om vervolgens over te gaan op arrestaties. Er werden toen meer dan 100 mensen opgepakt en ruim de helft daarvan was minderjarig.

De klachtenlijst van BYAR aan het adres van de Antwerpse politie is niet mals. BYAR benadrukt dat het “aantijgingen zijn die openstaan voor onderzoek”.

“Een 12-jarig meisje zou bestuurlijk aangehouden zijn en van de mama weggerukt zonder enige uitleg”, klinkt het in de klacht. “Een 18-jarig meisje dat zo hard tegen een betonblok zou werden geduwd dat ze naar het ziekenhuis moest en daarna terug de cel is ingezet. (...) Antidepressiva werden afgepakt van een jongedame. Vervolgens werd ze door agenten bespot omdat ze littekens op haar armen had. (...) verschillende meisjes gaven aan dat tijdens het fouilleren er vingers gingen naar plaatsen waar ze niet zouden moeten zijn.”

Daarnaast verliepen de arrestaties allesbehalve coronaproof, werd een trans-vrouw bij de mannen geplaatst en zouden heel veel agenten hun naamplaatje afgedekt hebben.

“Wel willen wij duidelijk maken dat BYAR via officiële weg de nodige stappen neemt om te onderzoeken wat er die dag allemaal is fout gelopen én in hoe verre dat de normale manier van handelen van de politie beschrijft”, klink het.