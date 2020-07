In Canada lopen tests met een nieuw of liever eeuwenoud wondermedicijn in strijd tegen corona

Canadese wetenschappers hebben een middel gevonden dat kan helpen tegen complicaties bij mensen die besmet zijn met het coronavirus. Het eeuwenoud medicijn Colchicine wordt sinds maart al getest in Canada en zou veelbelovende resultaten kunnen opleveren.

De kans is klein dat u ooit al van Colchicine hebt gehoord. Het medicijn is eigenlijk eeuwen oud en werd door de Egyptenaren al gebruikt tegen jicht, een pijnlijke reumatische ontsteking. Maar sinds kort wordt er ook mee geëxperimenteerd om complicaties door het coronavirus tegen te gaan. De Montreal Heart Institute in Canada doet al enkele maanden onderzoek naar het middel en kondigde deze week aan dat het de klinische studie zal verderzetten met niet-gehospitaliseerde volwassenen die besmet zijn met Covid-19.

Negatieve bijwerkingen

Met de studie wordt er nagegaan wat de effecten zijn van het ontstekingsremmend medicijn Colchicine op onder andere longcomplicaties die in veel gevallen geleid heeft tot het overlijden van Covid-patiënten. Veel mensen die geïnfecteerd zijn met het virus, krijgen te kampen met ademhalingscomplicaties of sterven ten gevolge van een immuunfenomeen dat de ‘inflammatoire storm’ wordt genoemd, een oncontroleerbare ontsteking. De onderzoekers hopen nu dat Colchicine deze complicaties kan tegengaan of verminderen. “De onderzoekers veronderstellen dat de behandeling zou kunnen zorgen voor een vermindering van de complicaties”, staat er te lezen op de website van het Montreal Heart Institute.

Maar wat is dat wondermiddel dan precies? Colchicine is een ontstekingsremmer dat voornamelijk wordt voorgeschreven bij jicht of de zeldzame aandoening ‘familiaire mediterrane koorts’. Een aangeboren aandoening waarbij je koortsaanvallen en buikpijn krijgt. Maar het middel heeft ook nogal wat negatieve bijwerkingen. Sommigen krijgen er maag of darmklachten van maar er kan ook bloedarmoede optreden en het kan zelfs leiden tot ernstige bloedafwijkingen.