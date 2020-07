Vlaanderen Vakantieland promoot hiaat in nieuwe coronaregels: “Allemaal een polsbandje om”

Terwijl gezagsgetrouwe Vlamingen nog elke week aan het rekenen zijn wie er in hun bubbel van vijftien past, promoot Vlaanderen Vakantieland een hiaat in de nieuwe regels. Met de zegen van Vlaams minister Zuhal Demir mogen de deuren van grote vakantiewoningen open voor groepen tot 50 personen, op voorwaarde dat ze zich organiseren als vereniging. “De begrippen ‘club’ en ‘vereniging’ laten een ruime interpretatie toe”, klinkt het. “We laten dat over aan de inspiratie van de gasten.”