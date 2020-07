Mama die kindjes heeft gedood, kon een eerste keer ondervraagd worden: “Ik mis mijn kleine meisje”

Julie L., de leerkracht die dinsdag in Hantes-Wihéries (Erquelinnes) twee van haar kinderen heeft gedood en een derde zwaar heeft verwond, is voor het eerst ondervraagd. De vrouw die na de feiten uit het leven probeerde te stappen, is aan de beterhand. Als motief voor haar daden geeft ze het gemis op van “haar kleine meisje”, haar ongeboren kind dat ze verloor.

Zo snel als mogelijk wordt Julie L. overgebracht van het plaatselijke Marie Curie-ziekenhuis in Lotsinsart naar de ziekenboeg in de vrouwengevangenis van Brugge. Mogelijk gebeurt dat donderdagavond al. De vrouw heeft nog medische verzorging nodig na haar poging om uit het leven te stappen. Toch was ze al voldoende hersteld om verhoord te kunnen worden.

Donderdagochtend passeerden de speurders van de federale gerechtelijke politie aan haar ziekenbed, in de namiddag kwam onderzoeksrechter Gabriel langs.

Op de vraag waarom ze het gedaan heeft, antwoordde ze zowel aan de speurders als aan de onderzoeksrechter dat ze zich niet goed voelde. “Ik mis mijn kleine meisje”, klonk het. Dat kleine meisje, dat blijkt nog een ander kindje te zijn. Omdat uit onderzoek was gebleken dat het meisje het syndroom van Down had en er bovendien ook een afwijking aan het hartje werd ontdekt, werd het beslist een abortus uit te voeren. Die abortus bleek op dat moment de meest logische oplossing. Maar Julie L. heeft het nooit kunnen verwerken; omdat ze korte tijd later zwanger werd van Orphée (22 maanden) en die al haar aandacht vroeg en kreeg.

Dinsdag, op de laatste dag van het schooljaar, werd het zwart voor haar ogen. Ze verdronk de kleine Orphée in bad en stak dan haar 7-jarige dochtertje en haar 9-jarige zoontje met een mes in de hals, zo bevestigt procureur Sandrine Vairon van het parket van Charleroi.

Haar dochtertje Cérès overleefde het niet, net als Orphée. Haar zoontje Thibald ligt nog altijd in het ziekenhuis. Zijn toestand wordt zeer ernstig maar stabiel genoemd.

Julie L., die in verdenking is gesteld voor moord en moordpoging, zal nu zo snel al mogelijk onderzocht worden door een gerechtspsychiater.

