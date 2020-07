Onderzoekster optimistisch over mogelijk coronavaccin: “Het kan jaren immuniteit bieden”

Volgens de intussen wereldberoemde wetenschapper Sarah Gilbert, die onderzoek doet naar een mogelijk coronavaccin, zou het vaccin een “goede immuniteitsduur” moeten bieden. Dat vertelde de Britse wetenschapper in het parlement.

Professor Sarah Gilbert leidt al maanden een team van de universiteit van Oxford dat onderzoek doet naar een mogelijk coronavaccin. Volgens haar zou het prikje tegen het coronavirus minstens enkele jaren immuniteit moeten bieden. Een bewering die zou kunnen helpen om de vrees weg te nemen dat een vaccin niet voldoende bescherming biedt. Er was namelijk bezorgdheid gerezen nadat mensen met een andere soort coronavirus getest werden. Uit die testen bleek dat ze binnen het jaar opnieuw besmet zouden kunnen worden.

In het parlement weerlegde Gilbert dat idee: “Het is iets dat we zullen moeten blijven testen en volgen - we kunnen niet zeker zijn totdat we de gegevens daadwerkelijk hebben - maar we zijn optimistisch op basis van eerdere onderzoeken dat we een goede immuniteitsduur zullen merken. Althans voor enkele jaren en waarschijnlijk beter dan de van nature verworven immuniteit.”

Hoewel de beweringen positief en hoopgevend zijn, moeten we nog steeds voorzichtig zijn. “Het is nog te vroeg om over die immuniteitsduur iets te zeggen”, zegt Herman Goossens, professor microbiologie aan de Universiteit Antwerpen.

Zo’n 8.000 Britten nemen deel aan het onderzoek van Gilbert. Maar omdat het aantal patiënten met coronavirus gedaald is in Groot-Brittannië streven onderzoekers ernaar 4.000 individuen in Brazilië en 2.000 in Zuid-Afrika te vaccineren om zo het vaccin te kunnen testen.