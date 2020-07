Real Madrid begint als laatste grote Europese topclub met vrouwenteam: “Dit zendt een boodschap naar de andere clubs”

Het heeft flink wat moeite gekost, maar ook Real Madrid is nu als één van de laatste grote Europese topclubs begonnen met een vrouwenteam. Een nieuwe stap vooruit voor het vrouwenvoetbal. Voormalig Gouden Bal Ada Hegerberg zegt alvast dat ze hoopt dat anderen in hun voetsporen volgen.

De club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard nam het bestaande vrouwenteam van CD Tacon over voor een bedrag van 300.000 euro. Ze hopen op termijn Barcelona, dat vorig jaar voor het eerst de finale van de Champions League haalde, en stadsgenoot Atlético Madrid van de troon te stoten in Spanje. Daarvoor gingen ze, geheel volgens de huisstijl, al uitgebreid shoppen. Zweedse internationals Sofia Jakobsson en Kosovare Asllani, Frans international Aurelie Kaci en Braziliaans international Thaisa zijn al bevestigd als de eerste generatie ‘Galacticas’.

Dat heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Jarenlang heeft Real als enige grote club in Spanje de boot afgehouden, ondanks druk van (een minderheid) van 20.000 vrouwelijke socio’s. De zestien bestuurders, waarvan slechts één een vrouw, zagen tot dusver nooit de noodzaak. Maar dat is nu dus veranderd. Volgens een statement op de website van Real Madrid wil de club het “vrouwenvoetbal promoten, en bijdragen aan de ontwikkeling en groei ervan binnen onze samenleving”. De Koninklijke volgt zo in de voetsporen van nagenoeg alle grote Europese clubs. De voorbije jaren besloten Manchester United en Juventus ook te investeren in een vrouwenelftal. Barcelona, PSG, Manchester City, Liverpool, Bayern München en Ajax waren allemaal al langer aan boord.

Ook in Duitsland investeren mannenteams in vrouwenvoetbal

“Dit is positief”, reageerde Ada Hegerberg, de eerste winnaar van de Gouden Bal voor vrouwen in 2018, bij AFP. “Ik hoop wel dat ze over een langere periode blijven investeren en een visie hebben op lange termijn, want zo’n team bouwen doe je niet van de ene dag op de andere. Hoe dan ook is het een goede zaak dat de grootste mannenclub ter wereld nu ook investeert in een vrouwenteam. Dat is hoe modern vrouwenvoetbal er zou moeten uitzien. Dat Real Madrid nu ook een team bouwt, zendt een boodschap uit naar de andere clubs, het houdt iedereen op de toppen van hun tenen. Ik hoop dat ze er vol voor gaan.”

Ook in Duitsland is er op dat vlak beweging. Mannenteams als Eintracht Frankfurt en Hertha Berlijn zijn een samenwerking aangegaan met de succesvolste vrouwenteams, 1. FFC Frankfurt en Turbine Potsdam, twee voormalige Champions League-winnaars. Als onafhankelijke vrouwenteams konden zij niet meer wedijveren met de budgetten van de vrouwenteams van Bayern München en Wolfsburg. Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond, noemt die collaboratie tussen mannelijke en vrouwelijke profclubs “een belangrijke stap in de juiste richting”.

In België beginnen Zulte Waregem en Charleroi dit seizoen ook met een vrouwenteam. Ze nemen daarmee deel aan de Super League, de hoogste klasse bij de vrouwen, waar de vrouwenteams van Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KRC Genk, Standard en OH Leuven al in speelden.