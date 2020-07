Amerikaanse studenten organiseren ‘Covid-feestjes’: wie het eerst besmet raakt, wint de geldpot

In de Amerikaanse staat Alabama loopt een onderzoek naar een wansmakelijke studentengrap. Jongeren organiseerden er ‘Covid-feestjes’ waarop een aantal besmette gasten worden uitgenodigd. Wie van de aanwezigen op het feest nadien als eerste positief test, krijgt de geldpot.

Het leek een flauwe grap. Een broodje aap verhaal dat een eigen leven was gaan leiden. Maar nu heeft gemeenteraadslid Sonya McKinstry van Tuscaloosa (Alabama) bevestigd dat de feestjes wel degelijk hebben plaatsgevonden.

Ambtenaren van de staat Alabama bevestigen dat een groep studenten weddenschappen heeft afgesloten over wie eerst besmet zou raken met Covid-19. Er zou sprake zijn van minstens 8 positieve gevallen als gevolg van feestjes.

Gemeenteraadslid Sonya McKinstry zegt dat studenten ‘Covid-feestjes’ hebben georganiseerd als een spel om elkaar opzettelijk te besmetten. En dat terwijl in de VS al 127.000 mensen zijn gestorven door het virus. Er is nu een onderzoek gestart.

“Ze nodigden mensen uit van wie geweten was dat ze besmet waren. Vervolgens stopten ze geld in een pot en wie het eerst positief testte, was de winnaar en kreeg het geld. Dit is meer dan een misplaatste studentengrap”, zegt McKinstry.