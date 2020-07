Ultieme wapen van politie in de strijd tegen drugscriminelen: zélf de onderwereld hacken en live meekijken met misdaadchats

Politiediensten hebben het ultieme wapen tegen de georganiseerde misdaad gevonden door stiekem hun geheime chatdienst Encrochat te hacken. Speurders onderschepten twintig miljoen berichten van criminelen met honderden arrestaties en gigantische drugsvangsten tot gevolg. Volgens kenners zal de doorbraak ook gevoeld worden in het Antwerpse cocaïnemilieu dat al maanden onder hoogspanning staat. “De politie deelt hier een serieuze tik mee uit.”

“Een goudmijn aan informatie”, noemen de onderzoekers het. Internationale politiediensten - met name de Franse en Nederlandse politie- zijn erin geslaagd om begin april in te breken in de geheime chatdienst ...