VAR gaat de mist in: doelpunt van Harry Kane wordt op controversiële wijze afgekeurd voor handspel van ploegmaat

Ophef in de wedstrijd tussen Sheffield United en Tottenham. Nadat Sander Berge (ex-Genk) de thuisploeg op voorsprong had gebracht, scoorde Harry Kane meteen daarna de gelijkmaker. Althans, dat dacht hij. De VAR had bij de opbouw handspel gezien van Lucas Moura, terwijl die vrij duidelijk foutief tegen de grond werd geduwd. Het protest van de Spurs en trainer José Mourinho kon echter niet baten.

De beelden:

Terecht afgekeurd of niet?

Oordeel vooral zelf! ?? pic.twitter.com/ec5OAWb2Wp — Play Sports (@playsports) July 2, 2020

Sheffield won uiteindelijk met 3-1 na doelpunten van Lys Mousset (69’) en Oliver McBurnie (84’). Kane scoorde in de laatste minuut dan toch zijn dertiende van het seizoen, maar dat tegen dan was de wedstrijd al lang verloren. Tottenham doet ze een héél slechte zaak in de strijd om Europees voetbal. De Spurs zijn met nog zes speeldagen te gaan pas 9de met 45 punten.