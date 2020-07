Niet zijn bekendste of duurste werk, wél zijn meest intieme: het werkje dat Picasso koesterde tot aan zijn dood

Sotheby’s veilt eind deze maand een werk van Pablo Picasso. Het is zeker niet zijn bekendste, noch zijn duurste werk, wél is het een van zijn meest intieme. Hij tekende het in 1931 en koesterde de prent tot aan zijn dood ruim veertig jaar later. Wie is de vrouw van wie Picasso ondanks ontelbare affaires is blijven houden en die ooit nee heeft gezegd op zijn huwelijksaanzoek?