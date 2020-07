Selah Sue, bier in echte glazen en dansen in je eigen zone: dit is de zomerbar van Rock Werchter

Goed, je krijgt er je pint in een echt glas. Dat smaakt. De setting is gezellig en je kon Selah Sue bijna aanraken, donderdagmiddag. Maar de zomerbar van Rock Werchter doet vooral verlangen naar wat er dit jaar niet is. Vraag maar aan trouwe festivalganger Filip: “Allemaal plezant, maar geef mij volgende keer mijn bier weer in een plastic bekerke op een volle weide en ik ben een contente mens.”

Een troostprijs, zo voelt Rock Werchter 2.0 deze zomer. Of eerder 0.5, want meer dan een uit de kluiten gewassen zomerbar is het niet. Het is zoals ieder kind vroeger in de lagere school een blikken medaille ...