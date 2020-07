Het vakantietype dat de Vlaamse toerist in eigen land links laat liggen: “De grote golf blijft uit”

Vakantiewoningen in het zuiden van het land werden de voorbije weken en maanden bedolven onder de aanvragen. Die stormloop staat in schril contrast met de Vlaamse kunststeden, waar slechts een vijfde van de hotelkamers bezet is en de reservaties slechts mondjesmaat binnenlopen. Met campagnes en acties proberen steden de zomer te redden, maar de Vlaming laat zich moeilijk overtuigen tot een meerdaagse citytrip in eigen land.