De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijks leven en daarmee ook op onze financiën. De maatregelen naar aanleiding van het virus hebben voor een unieke situatie gezorgd op onze geldrekeningen, maar dat is niet perse goed nieuws.

Het totaalbedrag op de zichtrekeningen bij de Belgische banken is in de eerste vier maanden van dit jaar aangezwollen met ruim 36 miljard euro. Het spaargeld nam in diezelfde periode maar toe met 5 miljard ...