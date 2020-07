Doelpuntenmachine van Atalanta dendert voort: Dries Mertens en Napoli gaan voor de bijl in Bergamo

Nog één doelpunt en Atalanta zit aan 100 goals dit seizoen (in alle competities). Timothy Castagne stond in de basis tegen Napoli, dat met 2-0 verslagen werd in Bergamo. De machine van coach Gian Piero Gasperini dendert gewoon voort.

Met Dries Mertens stond er nog een tweede Belg vanaf het beginsignaal op het veld. Maar onze landgenoot kon zijn recordaantal doelpunten voor Napoli niet aandikken. Integendeel, de Rode Duivel werd samen met maatje Lorenzo Insigne na een (teleurstellend) uur vervangen.

Op dat moment stond Atalanta al 2-0 voor in eigen huis. Eerst Mario Pasalic (net voor 15 miljoen definitief overgekomen van Chelsea) en Robin Gosens zorgden voor de doelpunten. Nummer 81 en 82 in de Serie A dit seizoen. Geen enkele club komt in de buurt. Voor Gosens was het trouwens zijn negende goal van het seizoen. Niet slecht voor een linksback.

GOAL | Gosens verdubbelt de score voor Atalanta! ??



2??-0?? #AtalantaNapoli ???? pic.twitter.com/eFQzBMByHG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 2, 2020

Dankzij de zevende overwinning op een rij - een clubrecord - verstevigt Atalanta de vierde plek in het klassement, waarmee het opnieuw mee zou mogen doen aan de Champions League. Napoli blijft steken op een zesde plaats en lijkt enkel nog naar de Europa League te kunnen.