Speler van Waasland-Beveren besmet met corona, club onderbreekt activiteiten: “Geen oefenmatch tegen KV Mechelen”

Een laattijdig resultaat van een coronatest heeft een besmetting opgeleverd bij Waasland-Beveren. De club onderbreekt tijdelijk haar activiteiten. Zo zal de oefenpartij tegen KV Mechelen niet plaatsvinden.

“Nog meer slecht nieuws deze namiddag op de Freethiel. Een laattijdig resultaat bereikte de club waaruit bleek dat er één speler positief heeft getest op het coronavirus”, klinkt het op de clubwebsite.

“De club handelt volgens het protocol van de Pro League en stuurt de speler zeven dagen in quarantaine. De overige spelersgroep zal bovendien morgen een individueel loopprogramma afwerken. Zaterdag zal de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen ook niet plaatsvinden. In overleg met de Pro League en AZ Delta zal er spoedig een nieuw testmoment worden georganiseerd. De club zal de identiteit van de speler niet prijsgeven en zich ook onthouden van enige commentaar.”

Eerder vielen er ook al twee besmettingen bij Sporting Charleroi. Aanvallers Mamadou Fall en Younes Delfi testten positief. De Senegalees en de Iraniër kwamen besmet terug uit hun thuisland. In maart legde een lid van de medische staf van Cercle Brugge al een positieve test af.

Protocol

De Pro League maakte woensdagavond het protocol voor de verplichte coronatesting van de spelers en omkadering van de 24 professionele voetbalclubs over. De coronatests zullen minstens een keer per week uitgevoerd worden door de labo’s van het AZ Delta in Roeselare en MB Next in Louvain-La-Neuve.

Als iemand positief test, gaat die in quarantaine voor zeven dagen. Wat nu dus ook gebeurde met de speler van Waasland-Beveren. Zijn ploegmaats moeten niet automatisch in quarantaine. Na een positieve test van een speler wordt de rest van de ploeg daags na de competitiematch opnieuw getest en moet de ploeg tot de uitslag van deze test met afstand trainen. Als iedereen vervolgens een negatieve test aflegt, kan er opnieuw normaal getraind worden.

Waasland-Beveren kreeg donderdag ook al een dreun toen de club ongelijk kreeg van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Het zag zo een kans verloren gaan om volgend jaar in 1A te voetballen. De beslissing van de Pro League van 15 mei om de 30ste speeldag niet te laten doorgaan, waardoor de Oost-Vlamingen moesten zakken, bleek niet in strijd te zijn met de concurrentieregels, oordeelde het college van de BMA.