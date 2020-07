5 jaar lang zocht hij naar de ultieme pissebed van België: “Eindelijk hadden we onze Heilige Graal”

Wat als we nu eens op zoek gaan naar alle pissebedden van België? Dat was het idee van vier vrienden toen ze de vereniging Spinicornis (zwartkoppissebed) oprichtten. Vijf jaar later is hun opdracht volbracht. Liefst 36 soorten vonden ze, waarvan vier nog nooit eerder in ons land waargenomen. “Maar voor de Heilige Graal moesten we wachten tot onze allerlaatste excursie.”