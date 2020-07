Man stapt uit na klapband op E40 en wordt doodgereden voor ogen van vrouw en dochter

Leuven - Bij een dramatisch ongeval, donderdagavond op de E40 in Haasrode, is een 64-jarige chauffeur uit de Brusselse gemeente Elsene doodgereden voor de ogen van zijn familie.

Om iets voor 18 uur kreeg een voertuig een klapband op de E40 in Haasrode, in de richting van Brussel. De chauffeur kon zijn wagen nog veilig aan de kant zetten. Maar op het moment dat hij uitstapte om te kijken was er precies aan de hand was, werd hij op de pechstrook opgeschept door een lichte vrachtwagen.

De bestuurder van de personenwagen, een man van 64 jaar uit Elsene, werd weggekatapulteerd en was op slag dood. Dat bevestigt de federale politie.

Zijn vrouw en dochter zaten nog in de wagen en zagen het allemaal van dichtbij gebeuren. Zij bleven ongedeerd en werden na het ongeval opgevangen door gespecialiseerde diensten van de politie.

De Poolse bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af.

Wel werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken, zegt het Leuvense parket dat een verkeersdeskundige heeft aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.