“Allemaal stonden ze daar kwispelstaartend, na drie maanden lockdown”: hoe Antwerpse hoerenbuurt heropening beleefde

Antwerpen -

Het oudste beroep, hoe zou dat eruitzien in een nieuwe wereld? De prostituees in het Antwerpse Schipperskwartier zagen vanachter hun raam een overrompeling zodra de lockdown opgeheven werd. Langs de chaussée d’amour in Sint-Truiden heropenden ze met liters handgel en stapels mondmaskers. “Maar sommige klanten vragen dat af te zetten tijdens het vrijen. Dan zeg ik meestal ja.”