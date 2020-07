De spelers van Club Brugge krijgen 1,4 miljoen euro als titelpremie, maar hoe is het loon van een voetballer eigenlijk opgebouwd? Een overzicht

De titelpremie voor Club Brugge werd dit seizoen teruggebracht naar 1,4 miljoen euro door de coronacrisis, vorig jaar bedroeg die nog 3,2 miljoen euro. Hoe zwaar weegt zo’n premie door in de verloning van een voetballer? En hoe is zijn loon eigenlijk opgebouwd? Voetbalmakelaar voor dummies: wij nemen u bij de hand.

Ze zullen er niet meteen een boterham minder voor moeten eten, Mignolet en co. De titelpremie van Club Brugge werd dan wel gehalveerd, maar dit is slechts een extraatje dat niet contractueel is vastgelegd ...