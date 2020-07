Manchester City smeert Liverpool zware nederlaag aan: Kevin De Bruyne scoort en deelt assist nummer 17 uit

Manchester City was klaar om Liverpool een lesje te leren. Kevin De Bruyne en co vormden dan wel een fraaie erehaag voor de kersverse kampioen, nadien lieten de Citizens weinig heel van de bezoekers. Kevin De Bruyne was nog voor de rust goed voor een doelpunt en z’n 17de assist. Het werd uiteindelijk 4-0 in Manchester.

Joe Gomez had al snel veel moeite met de dribbelende Raheem Sterling. De Liverpool-verdediger ging in de fout binnen de zestien, penalty voor Man City. De Bruyne zette zich achter de bal en stuurde Alisson Becker de verkeerde kant uit: 1-0.

Tien minuten later was het al 2-0. Balverlies van Wijnaldum luidde een vlijmscherp doelpunt met enkele goede looplijnen, een assist van Phil Foden en slim doelpunt van Sterling in. Nog voor de rust mocht Liverpool de boeken toedoen. Deze keer werkte de net 20 jaar geworden Foden de 3-0 tegen de netten na een combinatie met De Bruyne. Goed voor assist nummer 17 voor onze landgenoot en doelpunt nummer vier voor Foden sinds de herstart.

Only two players have provided 17+ assists in multiple Premier League seasons:



? @cesc4official

? @DeBruyneKev



Playmaking wizardry. ????? pic.twitter.com/vgkKFgSNKT — Squawka Football (@Squawka) July 2, 2020

De Bruyne leek ook assist nummer 18 te kunnen bijschrijven, waarmee hij er nog maar twee moest geven om het record van Thierry Henry te evenaren. Maar de 4-0 van Sterling werd omgezet in een eigen doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain. Pech voor KDB.