Ze gingen het land uit het slop halen, maar rollen nu ruziënd over straat: hoe het misging met de ‘drie koningen’

De drie partijvoorzitters die het land uit de slop moesten halen, hebben zichzelf hopeloos vastgereden in geruzie en gebroken beloften. Het vertrouwen tussen CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorman Georges-Louis Bouchez is door een wetsvoorstel over abortus flink geschonden. De Wetstraat zit met een nieuwe koningskwestie. Een nieuwe regering is verder weg dan ooit.