Voor altijd de ongelukkigste: in 1982 verliest Theo Custers zijn carrière en reputatie na de nederlaag tegen Polen

Het had de meest glorieuze match uit zijn leven moeten worden: België-Polen. Eindelijk een groot toernooi, in ‘zijn’ Barcelona. Maar dat werd het niet. In de hitlijst van meest ongelukkige Belgische doelmannen staat Theo Custers (69) voor eeuwig bovenaan. 0-3, driemaal Boniek. Zijn stek bij de Duivels, zijn basisplaats bij zijn club, zijn reputatie. Op 28 juni 1982 verliest Custers het allemaal. “Een genezer, had mij voorspeld: ‘Speel die match niet.’ Ik had beter geluisterd.” Terug naar Barcelona en het drama-Custers.