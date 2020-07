KV Oostende heeft een doelman met een bekende naam op proef: Mandanda. Niet Steve (Marseille en wereldkampioen met Frankrijk) of Parfait (ex-Charleroi), maar wel hun broer Riffi (27). De Congolees is einde contract bij Stade Rennes, waar hij sinds vorige winter werd uitgeleend aan US Boulogne in de lagere Franse reeksen.