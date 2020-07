Incident in nucleair complex Iran was mogelijk aanslag

Een incident in een nucleair complex in Iran was mogelijk een aanslag. Een explosief zou een groot deel van het bovengrondse gedeelte van een installatie bij de stad Natanz hebben verwoest, stelt een Midden Oosten-inlichtingenfunctionaris in The New York Times.

Iraanse autoriteiten daarentegen stellen dat er vrijwel niets aan de hand was en spreken over een ongeval. Het zou gaan om een brand in een loods in aanbouw. Volgens een woordvoerder van de nationale Organisatie voor Atoomenergie is er geen schade aan de reactor en vielen er geen slachtoffers. Er zou ook geen gevaar zijn op radioactieve bestraling.

Volgens analisten in de Verenigde Staten trof een brand een nieuwe productiecomplex voor centrifuges die nodig zijn voor de verrijking van uranium. Daarnaast claimde een onbekende groep verantwoordelijk te zijn voor het incident en sprak over een aanslag.

Verrijkt uranium

Het complex in Natanz is de belangrijkste Iraanse centrale voor uraniumverrijking. Verrijkt uranium wordt gebruikt in kernreactoren en kernwapens. Iran heeft altijd ontkend zijn kernprogramma te gebruiken voor militaire doeleinden.

Teheran schortte wel bepaalde verplichtingen uit een internationaal atoomakkoord van 2015 op, nadat de VS zich in 2018 hadden teruggetrokken uit de deal. In het akkoord werd Iran opheffing van sancties beloofd in ruil voor het beperken van zijn kernprogramma. Nieuwe economische sancties door Washington hebben de Iraanse economie hard getroffen.