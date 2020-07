Anderlecht-spits Landry Dimata is een bodybuilder geworden

Wie is die krachtpatser, die brok spieren? We moesten twee keer kijken naar de foto, maar het is wel degelijk Landry Dimata (22). Na anderhalf jaar blessureleed – kraakbeenletsel – doet de spits van Anderlecht alles om scherp te staan. Hij is een bodybuilder geworden.

Dimata speelde zijn laatste match op 10 februari 2019. Daarna werd hij geopereerd aan de knie en werd even gevreesd voor zijn carrière. Tijdens zijn revalidatie verdikte de spits, maar die tijd ligt achter ons. De voorbije maanden verbleef Dimata op hotel in Antwerpen om aan zijn conditie te werken bij kinesist Lieven Maesschalck. “Zijn motivatie en optimisme waren enorm”, aldus Maesschalck. “Stap voor stap bouwde hij zijn conditie op. Eerst spierversterkende oefeningen voor zijn knie. Daarna de algemene fysiek. Ook op het strand.”

De aanvaller was vroeger al stevig, nu is hij indrukwekkend. Volgens zijn vrienden zat Dimata nochtans diep. “Lange tijd bleef hij pijn voelen”, zegt Orel Mangala. “Hij had geen perspectieven meer, maar plots zei hij: Ik kom terug.”

Ondertussen doet Dimata elke training mee bij Anderlecht. Het kraakbeenletsel in zijn knie zal nooit 100 procent opgelost zijn, maar de Belgische-Congolees wil zo sterk zijn dat hij elke schok kan opvangen met andere spieren. Anderlecht hoopt dat het gewricht het houdt en dat Dimata weer eerste spits kan worden. Al moet hij natuurlijk weer matchritme vinden. Morgen al tegen Charleroi?